Умер легендарный футболист московского «Торпедо» Виктор Шустиков

Двукратный чемпион СССР по футболу, заслуженный мастер спорта Виктор Шустиков умер на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба «Торпедо», который он представлял всю карьеру.

Шустиков играл на позиции защитника и держит рекорд по числу матчей за «черно-белых» — 427. С 1968 по 1972 год был капитаном команды. Шесть раз входил в список лучших игроков сезона чемпионата СССР.

Его сын Сергей, умерший в 2016 году, и внук Сергей-младший тоже стали футболистами. В команде за их семьей официально закреплен номер шесть.

В клубе выразили соболезнования родным и близким покойного.