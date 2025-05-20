Умер четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов скончался из-за продолжительной болезни. Спортсмену было 54 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса Челябинской области.

«На 55-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов — один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска», — указали в организации.

Шкаликов был мастером спорта международного класса, чемпионом России с 1992 по 1995 год, участвовал в международных турнирах, а также в чемпионатах мира и Европы. В Федерации бокса отметили его мастерство, упорство и преданность выбранному пути, а победы Шкаликова назвали «частью истории» для всего российского спорта.

Церемония прощания с чемпионом России пройдет в Копейске 22 мая.

Ранее в возрасте 76 лет из жизни ушел олимпийский чемпион и легендарный боксер Джордж Форман.