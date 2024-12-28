Умер четырехкратный чемпион СССР по хоккею Валерий Кузьмин

Бывший хоккеист московского «Спартака» Валерий Кузьмин ушел из жизни на 84-м году. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Не стало легендарного защитника „Спартака“ 1960-х Валерия Борисовича Кузьмина», — отметили в клубе.

В последние годы своей жизни Кузьмин продолжал активно участвовать в ветеранском движении ХК «Спартак» Москва. Он посещал праздничные мероприятия и матчи своей любимой команды.

Хоккейный клуб «Спартак» Москва выразил искренние соболезнования родным и близким спортсмена.

«Светлая память легендарному защитнику „Спартака“! О дате и месте прощания с легендой „Спартака“ и „Крыльев Советов“, Валерием Борисовичем Кузьминым, будет сообщено дополнительно», — сообщили в клубе.

Валерий Кузьмин выступал за клуб «Спартак» с 1958 по 1972 год. За это время он провел 386 матчей и трижды становился чемпионом СССР: в 1962, 1967 и 1969 годах. Также он дважды выигрывал Кубок СССР, был серебряным призером чемпионата СССР.

С 1960 по 1965 год спортсмен выступал за сборную СССР. После перехода в «Крылья Советов» в 1972 году он снова стал чемпионом СССР в 1974 году и выиграл Кубок СССР в том же году.