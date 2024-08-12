Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев

На 83-м году жизни скончался бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев. О его смерти сообщили в пресс-службе организации .

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», — поделились в ФФККР.

Валентин Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске. В 1950-м он начал заниматься фигурным катанием под руководством тренера Татьяны Толмачевой.

В возрасте 24 лет Писеев возглавил Всесоюзную коллегию судей, входил в судейские бригады на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр. В 1976 году он стал заслуженным тренером СССР, с 1992-го был членом Исполкома Олимпийского комитета России.

С 1989 по 2010 год Писеев возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках СССР, а затем России. С 2010 по 2014 год он был генеральный директором ФФККР.