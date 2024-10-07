Умер бывший лидер сборной Нидерландов по футболу Йохан Нескенс

Бывший полузащитник сборной Нидерландов и дважды капитан национальной сборной на чемпионатах мира 1974 и 1978 годов Йохан Нескенс умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза страны.

Спортсмен ушел из жизни в Алжире, куда отправился в рамках гуманитарной миссии помощи детям из развивающихся стран WorldCoaches.

Нескенс сыграл в составе национальной сборной 49 матчей, включая два чемпионата мира, в которых команда Нидерландов уступила футболистам ФРГ и Аргентины.

После спортсмен играл в клубах «Аякс» и «Барселона», выступал за команды в США, а завершил свою карьеру в Швейцарии, где жил все последние годы.

«Не хватает слов, чтобы описать эту огромную, внезапную потерю. Мысленно мы с его женой Марлис, его детьми, семьей и друзьями. Мир прощается не только с одаренным спортсменом, но, прежде всего, с целеустремленным и красивым человеком», — отметили в пресс-службы спортивной организации.

Сегодня же стало известно, что из жизни ушел тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрей Давлетов. Наставник уфимских спортсменов умер в возрасте 51 года. В столице Башкирии прошла церемония прощания.