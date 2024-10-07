Легендарный тренер ХК «Салават Юлаев» Давлетов умер на 51-м году жизни
Фан-движение Green Machine сообщило о смерти тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрея Давлетова. Он ушел из жизни на 51-м году жизни, написал сайт mkset.ru.
Давлетов работал наставником в клубе с 2017 по 2024 год. Как хоккеист он выступал за «Салават Юлаев», лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».
Прощание с наставником пройдет в понедельник, 7 октября, на площади перед Дворцом спорта в Уфе.
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