Легендарный тренер ХК «Салават Юлаев» Давлетов умер на 51-м году жизни

Фан-движение Green Machine сообщило о смерти тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Андрея Давлетова. Он ушел из жизни на 51-м году жизни, написал сайт mkset.ru .

Давлетов работал наставником в клубе с 2017 по 2024 год. Как хоккеист он выступал за «Салават Юлаев», лениногорский «Нефтяник» и пензенский «Дизель».

Прощание с наставником пройдет в понедельник, 7 октября, на площади перед Дворцом спорта в Уфе.