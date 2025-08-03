Умер бронзовый призер Олимпиады-1988 по борьбе Владимир Попов

Бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года Владимир Попов скончался в возрасте 63 лет в Омске. Об этом сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы Омской области.

Попов родился в Барнауле 1 января 1962 года. После окончания спортивной карьеры уехал в Швецию, где тренировал детей четыре года. Потом переехал в Австралию, где несколько лет жил и работал, а затем вернулся в Омск.

Он дважды становился чемпионом и Европы, и Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР также становился чемпионом мира и обладателем Кубка мира. В 1988 году в Сеуле он стал бронзовым призером Олимпиады.

Титулованный спортсмен скоропостижно скончался 2 августа.

В федерации отметили, что Попов внес неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы. Он добился высоких достижения и на мировой спортивной арене.

«Федерация спортивной борьбы Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Владимире Альбертовиче Попове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», — говорится в некрологе.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточнили. Прощание с Поповым состоится 5 августа в Воскресенском военном соборе.