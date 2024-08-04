Умар Нурмагомедов победил американца Сэндхагена в главном бою UFC

Российский спортсмен Умар Нурмагомедов победил американского бойца Кори Сэндхагена в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой продлился все пять раундов.

Поединок провели в ночь на 4 августа на Etihad Arena в Абу-Даби. Нурмагомедов нокаутировал Сэндхагена. Судьи отдали победу россиянину единогласным решением, сообщила Lenta.ru.

«Бой стал главным событием вечера. На кону стояло звание официального претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе», — отметили журналисты.

В прошлом году поединок бойцов сорвался из-за травмы россиянина.

Нурмагомедов в своем следующем поединке в рамках промоушена UFC подерется за чемпионский пояс, сообщило liveresult.ru. Умар выйдет на ринг с победителем боя между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили, который пройдет в Лас-Вегасе 14 сентября.

Ранее россиянин-тяжеловес Александр Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC. На счету Волкова — 38 побед и 10 поражений. У Павловича — три поражения при 18 победах, но два проигрыша подряд.