Волков победил Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии

Россиянин-тяжеловес Александр Волков победил своего соотечественника Сергея Павловича на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поединок между бойцами-тяжеловесами продлился три раунда. Судьи единогласным решением присудили победу Волкову.

На счету Александра Волкова 38 побед и 10 поражений. У Павловича три поражения при 18 победах, но он проиграл последние два поединка подряд.

В начале июня российский боец ММА Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. В пятом раунде поединка спортсмен из России провел против соперника удушающий прием.