Умар Кремлев стал председателем попечительского совета ФСБР

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев возглавил попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Об этом сообщили на странице организации в соцсети «ВКонтакте» .

​«Исполком ФСБР единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР», — говорилось в сообщении.

Выездное собрание исполкома Федерации прошло в Красноярске 30 января. В нем также участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, сенатор Александр Карелин, замминистра спорта России Алексей Морозов и другие.

Кандидатуру Кремлева на должность главы попечительского совета, предложенную президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили, единогласно утвердили.

Кремлеву 43 года. Он занял пост президента Международной ассоциации бокса еще в 2020 году. До этого он являлся генсеком Федерации бокса России.

По инициативе Кремлева Федерация бокса России проводит Всероссийские боксерские форумы, шестой из которых пройдет в Москве с 30 января по 1 февраля.