Умар Кремлев стал председателем попечительского совета ФСБР
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев возглавил попечительский совет Федерации спортивной борьбы России. Об этом сообщили на странице организации в соцсети «ВКонтакте».
«Исполком ФСБР единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР», — говорилось в сообщении.
Выездное собрание исполкома Федерации прошло в Красноярске 30 января. В нем также участвовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, сенатор Александр Карелин, замминистра спорта России Алексей Морозов и другие.
Кандидатуру Кремлева на должность главы попечительского совета, предложенную президентом ФСБР Михаилом Мамиашвили, единогласно утвердили.
Кремлеву 43 года. Он занял пост президента Международной ассоциации бокса еще в 2020 году. До этого он являлся генсеком Федерации бокса России.
По инициативе Кремлева Федерация бокса России проводит Всероссийские боксерские форумы, шестой из которых пройдет в Москве с 30 января по 1 февраля.