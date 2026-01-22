Шестой Всероссийский боксерский форум пройдет с 30 января по 1 февраля в Москве

Шестой Всероссийский боксерский форум пройдет с 30 января по 1 февраля в Центре международной торговли в Москве. За прошедшие годы мероприятие, созданное по инициативе генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, стало уникальной площадкой для профессионального диалога, на которой появляются новые идеи.

Всего в работе форума примут участие более 500 боксеров, тренеров и спортивных функционеров. Украсит мероприятие вечер бокса. Главным боем станет поединок между россиянином Мурадом Халидовым и кубинцем Хосе Лардуэтом.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет Внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, на которой определят стратегию развития организации на ближайший год. Закончится программа возложением цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.