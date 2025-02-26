Умар Кремлев раскритиковал радующихся допуску спортсменов в нейтральном статусе

Заявления о том, что российских спортсменов ждут на Олимпиаде 2026 года, но в нейтральном статусе, не более чем политическая игра. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в Telegram-канале .

«Печально видеть такие новости, а точнее — такую подачу: с восторгом говорить о том, что кто-то кого-то ждет, но в нейтральном статусе», — добавил он.

Спортивный функционер назвал уходящего главу МОК Томаса Баха «политической проституткой, меняющей свое мнение по дуновению ветра», и выразил уверенность, что Россия рано или поздно добьется возвращения на международную арену спортсменов под флагом и гимном.

Накануне министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что МОК обязан восстановить российское членство, поскольку новый устав ОКР ни в одном пункте не нарушает Олимпийскую хартию.