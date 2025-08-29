Умар Кремлев организовал установку мирового рекорда в Китае в Международный день бокса
Умар Кремлев устроил в Китае парад боксеров и установил мировой рекорд
Мировым рекордом отметили Международный день бокса собравшиеся на стадионе в Китае 30 тысяч спортсменов. Проведенный в рамках торжественных мероприятий парад стал рекордным по количеству участников. Об этом сообщил организатор парада, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Он опубликовал видео на фоне стоящих на поле 30 тысяч боксеров из России и Китая.
«Это было нечто невероятное! Зрелищно и мощно! Мы вновь доказали, что способны на многое, и этот день стал ярким свидетельством нашей силы и единства», — заявил Кремлев.
В ходе выступлений спортсмены выстраивались в различные фигуры, а кульминацией мероприятия стало построение в форме логотипа IBA.
Кремлев в своем обращении к спортсменам призвал всех двигаться к новым вершинам.
В начале апреля этого года президент IBA Умар Кремлев назвал победой для всего спортивного сообщества включение бокса в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Он подчеркнул, что раньше против этого решения выступал покинувший пост главы Международного олимпийского комитета Томас Бах, прославившийся больше политическими интригами, чем продвижением спорта.