Умар Кремлев устроил в Китае парад боксеров и установил мировой рекорд

Мировым рекордом отметили Международный день бокса собравшиеся на стадионе в Китае 30 тысяч спортсменов. Проведенный в рамках торжественных мероприятий парад стал рекордным по количеству участников. Об этом сообщил организатор парада, глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев .

Он опубликовал видео на фоне стоящих на поле 30 тысяч боксеров из России и Китая.

«Это было нечто невероятное! Зрелищно и мощно! Мы вновь доказали, что способны на многое, и этот день стал ярким свидетельством нашей силы и единства», — заявил Кремлев.

В ходе выступлений спортсмены выстраивались в различные фигуры, а кульминацией мероприятия стало построение в форме логотипа IBA.

Кремлев в своем обращении к спортсменам призвал всех двигаться к новым вершинам.

В начале апреля этого года президент IBA Умар Кремлев назвал победой для всего спортивного сообщества включение бокса в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Он подчеркнул, что раньше против этого решения выступал покинувший пост главы Международного олимпийского комитета Томас Бах, прославившийся больше политическими интригами, чем продвижением спорта.