Кремлев назвал включение бокса в программу ОИ-2028 победой всего вида спорта

Включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе стало победой для всей боксерской семьи. На это в Telegram-канале указал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

По его словам, это подтвердило, что истинные ценности спорта важнее политических игр.

«Мы победили, несмотря на политизированные и грязные решения, которые Томас Бах пытался навязать всему миру. Ему не удалось запугать и разъединить боксерскую семью, мы остались едины и отстояли бокс!» — отметил президент IBA.

Кремлев добавил, что его организация стала примером честности и независимости.

«IBA — пример независимости и честности. Мы поддерживаем право боксеров представлять свои страны и флаги. На пьедестале у нас — спортсмены, а не политика», — заключил он.

Ранее Кремлев заявил, что бывший глава МОК Томас Бах превратил спортивные соревнования в череду коррупционных скандалов и конфликтов.