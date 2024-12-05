Украинскую теннисистку заставили сменить форму из-за поддержки ВСУ

Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в бразильском Флорианополисе попросили украинку Александру Олейникову сменить экипировку из-за рекламы сайта, предназначенного для сбора средств в поддержку ВСУ. Об этом она сообщила на странице в Instagram*.

Олейникова занимает 297-е место в рейтинге, ранее она победила россиянку Алевтину Ибрагимову со счетом 6:4, 6:0. На спортивной форме украинки находилась реклама для сбора денежных средств на закупку дронов для украинских боевиков.

Ресурс в основном наполнен видеозаписями поражений дронами различных объектов и антироссийской пропагандой. При этом сама Олейникова утверждает, что закупаемые дроны якобы не являются «оружием».

«Руководство WTA в лице куратора турнира после победы заставило меня сменить игровую форму на следующие матчи», — написала украинка.

Ранее другая украинская теннисистка Марта Костюк обвинила пресс-службу US Open в продвижении «российского мира».

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