Украинского шахматиста отстранили на три года за жульничество

Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала украинца Кирилла Шевченко на три года. Шахматист жульничал во время командного чемпионата Испании, сообщили в пресс-службе организации.

«Спортсмен спрятал телефон в туалете на командном чемпионате Испании, таким образом, он пытался сжульничать», — заявили в FIDE.

Шевченко поймали при посещении туалета, где он использовал шахматное приложение на телефоне. Комиссия требовала лишить его звания гроссмейстера, но это предложение не поддержали.

В организации заявили, что спортсмен признал вину и активно сотрудничал со следствием. Отстранение Шевченко, который выступал за Румынию, отсчитывается от 19 октября 2024 года. Действие дисквалификации завершится в 2026 году.

Ранее на турнире в США украинский шахматист Василий Иванчук расплакался после поражения американцу Даниэлю Народицкому. На соревнованиях украинец потерпел два поражения.