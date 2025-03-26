Украинского шахматиста отстранили на три года за жульничество
FIDE дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко за жульничество
Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала украинца Кирилла Шевченко на три года. Шахматист жульничал во время командного чемпионата Испании, сообщили в пресс-службе организации.
«Спортсмен спрятал телефон в туалете на командном чемпионате Испании, таким образом, он пытался сжульничать», — заявили в FIDE.
Шевченко поймали при посещении туалета, где он использовал шахматное приложение на телефоне. Комиссия требовала лишить его звания гроссмейстера, но это предложение не поддержали.
В организации заявили, что спортсмен признал вину и активно сотрудничал со следствием. Отстранение Шевченко, который выступал за Румынию, отсчитывается от 19 октября 2024 года. Действие дисквалификации завершится в 2026 году.
Ранее на турнире в США украинский шахматист Василий Иванчук расплакался после поражения американцу Даниэлю Народицкому. На соревнованиях украинец потерпел два поражения.