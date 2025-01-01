Украинец Иванчук проиграл на чемпионате мира по шахматам и разрыдался

Украинский шахматист Василий Иванчук не сдержал слез после поражения на чемпионате мира по блицу американцу Даниэлю Народицкому. Турнир проходил в Нью-Йорке.

У шахматиста был шанс выйти в плей-офф, но в одной из партий в эндшпиле он задумался над ходом и упустил время. В итоге он проиграл сопернику. Для победы Иванчуку не хватило одной секунды.

После поражения Иванчук закрыл лицо руками и разрыдался. Организаторы долго не могли успокоить 55-летнего украинца. По ходу соревнований Иванчук потерпел два поражения и закончил турнир на 66 месте.

Первое место на чемпионате мира по блицу разделили между российским шахматистом Яном Непомнящим и норвежцем Магнусм Карлсеном. Это решение в FIDE приняли после того, как соперников одержали по две победы в финальных партиях.

Россиянин Сергей Карякин раскритиковал Международную шахматную федерацию. По его словам FIDE создает правила, чтобы их нарушать.