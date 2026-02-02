Украинским спортсменам запретили политические акции на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет разослал украинским спортсменам письма, в которых запретил политические акции против российских атлетов. Об этом сообщил украинским СМИ скелетонист Владислав Гераскевич.

«К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили на Олимпийские игры», — рассказал он.

Всего в Милан и Кортина-д’Ампеццо направятся 13 российских спортсменов: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Все они будут выступать в нейтральном статусе.

В конце прошлого года многих украинских болельщиков постигло разочарование, когда они узнали, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в быту разговаривает на русском языке.