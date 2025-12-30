Чемпионка Олимпиады в Париже Ярослава Магучих спровоцировала споры среди украинских болельщиков. Некоторых фанатов возмутил тот факт, что девушка в повседневной жизни разговаривает на русском.

Пользователь социальной сети Threads Ярослав Дубина рассказал о недавней встрече с Магучих вживую.

«Думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России», — написал он.

По словам мужчины, поведение 24-летней легкоатлетки доказало, что многие украинские звезды далеки от идеала, как и обычные люди.

Однако многих украинцев реакция соотечественника удивила. Болельщики напомнили, что Магучих продвигает украинский язык и страну в публичном пространстве, а стиль ее общения в жизни никого не касается.

Дубине напомнили, что едва ли глава киевского режима Владимир Зеленский говорит в домашней обстановке на украинском языке, как и другие политики. Ему также указали, что спортсменка отказалась выступать за другие государства, всегда говорит об Украине и является гордостью страны.

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко предложила запретить в стране русскоязычные сайты и пожаловалась на стремительную русификацию интернета.