Украинский тяжелоатлет отвернулся от флагов России и Украины на юниорском ЧЕ

Украинский тяжелоатлет Иван Плоскиня на церемонии награждения победителей юношеского ЧЕ в Приштине (Косово) отвернулся от флага России во время исполнения российского гимна. Этот момент попал в трансляцию, опубликованную на YouTube-канале Европейской федерации тяжелой атлетики.

В Приштине соревновались тяжелоатлеты в возрасте до 15 и 17 лет. Россиянин Арсений Курочкин завоевал золото в весовой категории до 75 килограммов среди атлетов до 17 лет. Второе место досталось албанцу Антонино Муллиси, а бронзу взял украинец.

Во время церемонии награждения под российский гимн на экране показали флаги трех стран. Курочкин и Муллиси повернулись в его сторону, а Плоскиня — нет, проигнорировав тем самым и флаг Украины. При этом украинец не отказался от совместной фотографии на пьедестале в конце церемонии.

Российские штангисты выступали на соревнованиях со своим флагом и гимном. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики IWF отменила ограничения на национальную атрибутику для атлетов из России и Белоруссии, действующие с мая 2023 года.