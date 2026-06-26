Российских штангистов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация тяжелой атлетики IWF отменила ограничения по участию в соревнованиях для спортсменов всех возрастов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

IWF заявила о приверженности принципам честной конкуренции и нейтральности в спорте.

Запрет на участие в турнирах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов с национальной атрибутикой федерация ввела в мае 2023 года. Они могли выступать, но только в нейтральном статусе.

В январе 2026 года право выйти под собственным флагом и гимном вернули юным штангистам в возрасте до 20 лет. На июльский чемпионат мира в Колумбии отправятся 16 юниоров.