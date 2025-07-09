Украинский вратарь мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин ответил по-русски на просьбу клубных медиа произнести слово на родном языке. Об этом написали на странице ФК в социальной сети.

Футболистов «Реала» попросили перевести на родной язык слово «полуфинал». Лунин ответил на русском языке.

В среду «Реал» сыграет против французского «ПСЖ», за который играет россиянин Матвей Сафонов. Победители сыграют в финале с лондонским футбольным клубом «Челси».

«Челси» одержал победу над бразильским ФК «Флуминенсе» в полуфинале клубного чемпионата мира со счетом 2:0, сообщили «Известия». Победу британцам принес дважды выполненный дубль бразильского новичка команды Жоау Педру.

В клубном чемпионате впервые играют 32 команды, турнир завершится 13 июля.

Этот футбольный сезон станет последним для хорватского полузащитника и капитана мадридского «Реала» Луки Модрича. Он выступал в составе «Реала» 13 лет, вместе с ним команда завоевала 28 трофеев, что сделало Модрича самым титулованным футболистом за всю историю клуба.