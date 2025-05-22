Завоевавший в «Реале» 28 наград футболист Модрич объявил об уходе из клуба

Капитан мадридского «Реала» Модрич объявил об уходе после 13 лет в клубе

Этот футбольный сезон станет последним для хорватского полузащитника и капитана мадридского «Реала» Луки Модрича в испанском клубе. На своей странице в Instagram* спортсмен объявил, что в последний раз выйдет на поле домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу» в ближайшую субботу, 24 мая.

Модрич признался, что не мог себе представить, насколько «Реал» изменит его жизнь и сколько трофеев он завоюет вместе с командой.

«Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Но, помимо титулов и побед, я несу в своем сердце любовь всех болельщиков „Реала“. Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую установил со всеми вами, и какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал», — написал футболист.

Модрич добавил, что субботний матч станет не последним в составе «Реала», потому что вместе с командой он сыграет на Клубном чемпионате мира, который пройдет летом в США.

Хорватский полузащитник выступал в составе «Реала» 13 лет, вместе с ним команда завоевала 28 трофеев, что сделало Модрича самым титулованным футболистом за всю историю клуба.

В начале мая футбольный агент Александр Клюев заявил, что игроки «Ростова» — нападающий Николай Комличенко и полузащитник Алексей Сутормин — задумались о переходе в другой клуб.

Он пояснил, что на такое решение спортсменов подтолкнул уход главного тренера Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на работе в сборной. Кроме того, футболистов напугали слухи о возможной продаже «Ростова» и будущей отставке президента клуба Арташеса Арутюнянца.

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