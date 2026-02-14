Украинский фигурист репостнул оскорбления в адрес Гуменника после выступления на Олимпиаде

Украинский фигурист Кирилл Марсак репостнул в соцсетях несколько публикаций с оскорблениями российского спортсмена Петра Гуменника. Это произошло после его выступления в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

Марсак выступал сразу после Гуменника и допустил в своей программе несколько ошибок. По итогам проката он занял 19 место. Позже украинский спортсмен объяснил неудачу тем, что выходил на лед после россиянина.

«Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения», — было написано в одном из пересланных постов.

Петр Гуменник, выступивший в нейтральном статусе, чисто исполнил произвольную программу и набрал 184,49 балла. По сумме двух программ фигурист занял шестое место и был приглашен для участия в показательных выступлениях олимпийского турнира фигуристов.