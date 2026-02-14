Гуменник представит на Олимпиаде показательное выступление

Российский фигурист Петр Гуменник вошел в список участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Италии. Программу откатают 21 февраля после завершения всех соревнований в фигурном катании.

Накануне Гуменник чисто исполнил произвольную программу и набрал 184,49 балла. По сумме короткой и произвольной программ он получил 271,21 балла и занял шестое место в олимпийском турнире. Золото завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

Гуменнику 23 года. Он становился чемпионом России, дважды выигрывал финал Гран-при России и бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров.

Ранее он поделился впечатлениями от участия в своей дебютной Олимпиаде и заявил, что доволен прокатом в произвольной программе.