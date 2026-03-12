Украинский борец повернулся спиной к флагам во время гимна России на ЧЕ в Сербии

В Сербии украинский борец Артур Костюк, занявший третье место на юношеском чемпионате Европы по борьбе, сошел с пьедестала во время церемонии награждения. Атлет развернулся спиной к флагам во время гимна России, сообщил в телеграм-канале первый вице-президент ФСБР Георгий Брюсов.

Украинский атлет тем самым проявил неуважение и к флагу своей страны.

«Это произошло, несмотря на вмешательство технического делегата», — уточнил он.

Брюсов пояснил, что по внутренним инструкциям UWW украинцам разрешили сходить с пьедестала, если победили российские спортсмены. В этом же случае он от имени ФСБР обратился к техническому делегату Теодору Хамакосу, требуя оценить действия Костюка, чтобы избежать повторения такого эпизода.

Брюсов добавил, что есть и хорошие новости. Российские борцы завоевали девять медалей из десяти возможных, а гимн России прозвучал на первенстве уже шестой раз за два дня. Золото на турнире взял россиянин Бозигит Исламгереев — в весовой категории до 86 килограммов. Костюк стал третьим.

В сербском городе Зренянин 9 марта начался чемпионат Европы U-23 по греко-римской борьбе, на котором страну представят спортсмены из Химок — Алибек Амиров и Дорджи Шунгурциков. Атлеты в этом году впервые за пять лет выступят с флагом и гимном России.