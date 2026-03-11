Спортсмены из Химок выступят за сборную России на первенстве Европы

Алибек Амиров и Дорджи Шунгурциков представят страну на чемпионате Европы U-23 по греко-римской борьбе. Турнир начался недавно, он проходит в сербском городе Зренянин и продлится до 15 марта.

Алибек будет соревноваться в весовой категории до 55 килограммов, а Дорджи — до 63 килограммов. Оба спортсмена тренируются на базе олимпийского центра «Планерная» в городском округе Химки под руководством заслуженного наставника Виктора Боктаева. Вместе с тренером они оттачивают приемы, работают над физической формой и тактикой.

В этом году российские борцы впервые за пять лет выступают на международных соревнованиях с национальными символами — флагом и гимном Российской Федерации. Для спортсменов из муниципалитета это не только возможность проявить себя, но и большая ответственность за честь всей сборной.