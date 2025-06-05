Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко объявил о завершении спортивной карьеры. Планы он озвучил на своей странице в Instagram*.

«В жизни любого спортсмена наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал», — объявил Ломаченко.

Боксер обратился со словами благодарности к отцу, тренеру, менеджеру и фанатам по всему миру.

Он подчеркнул, что прежде всего благодарен Богу за то, что провел «маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность не цели бытия».

Ломаченко добавил, что только к концу своей карьеры понял, что главная победа в жизни куется не на ринге, а внутри человека.

«Дорогие фанаты бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжении десятилетия. Вам желаю также любить бокс и относиться к нему с уважением. Потому что парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради семей», — заявил спортсмен.

Василий Ломаченко трижды становился чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до до легкой по версиям IBF и IBO. На счету спортсмена — 18 побед, 12 из которых — нокаутом, а также три поражения.

Последний бой боксер провел в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и получил пояс чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

Кроме спортивной карьеры, Ломаченко известен своей религиозностью. В 2023 году администрация Instagram* удалила аккаунт спортсмена якобы за поддержку Украинской православной церкви Московского патриархата, на которую Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции.

Ломаченко неоднократно говорил, что настоящая вера предусматривает любовь к ближнему и смирение, а не злословие и разграбления храмов.