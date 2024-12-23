«Бог есть любовь!» Украинский боксер высказался о выборе между УПЦ и ПЦУ

Боксер Ломаченко призвал выбирать церковь, в которой проповедуют любовь

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко публично ответил на вопрос юного подписчика о том, в какой церкви лучше креститься — УПЦ или ПЦУ. Спортсмен опубликовал пост в социальной сети Instagram*.

«Бог есть любовь!» — заявил спортсмен.

После этого он призвал обратить внимание на тех, кто проповедует любовь к ближнему и смирение, а не злословие, строит храмы, а не отбирает их.

«Думаю, вам достаточно примеров, чтобы сделать выбор. Бог в помощь!» — подытожил Ломаченко.

Зимой прошлого года страницу боксера в Instagram* удалили под предлогом поддержки Украинской православной церкви, на которую Совет национальной безопасности и обороны страны наложил санкции.

Другой знаменитый украинский боксер, Александр Усик, некогда обещавший защищать Киево-Печерскую лавру от националистов, в то же время записал видеообращение, в котором оскорбил россиян.

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