Украинские гимнасты бойкотировали турнир во Франции из-за допуска Мельниковой

Сборная Украины по гимнастике отказалась от участия в этапе World Challenge Cup в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Франции.

Представители украинских спортсменов назвали причиной саботажа участие в соревнованиях россиянки Ангелины Мельниковой. По их мнению, Международная федерация гимнастики (FIG) не должна была допускать спортсменку из-за ее связей с ЦСКА.

Глава Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина выступала с предупреждением о возможном бойкоте парижского турнира. Она просила руководство FIG отказать россиянке в допуске. Изначально на турнир во Франции были заявлены семь украинских атлетов.

Ангелина Мельникова будет выступать на чемпионате мира в октябре 2025 года. Спортсменке пришлось сменить музыку для международных стартов из-за негативной реакции со стороны Украины.