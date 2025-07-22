Раскрылось, как Украина помешала российской гимнастке выступить под «Младшего лейтенанта»

Запрет на песню Ирины Аллегровой для выступления гимнастки Ангелины Мельниковой связан с Украиной. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказала депутат Государственной думы Светлана Журова.

Ангелина Мельникова, абсолютная чемпионка мира по гимнастике, 21 июля пожаловалась на необходимость срочно сменить музыку для международных стартов. Спортсменка хотела выступать под «Младшего лейтенанта».

Журова предположила, что название песни вызовет негативную реакцию у Украины. Она считает, что украинская сторона убедила Международную федерацию гимнастики в наличии военного подтекста у выбранного трека.

Парламентарий думает, что именно по этой причине Мельниковой пришлось отказаться от выбранной музыки для выступления.

Ангелину Мельникову допустили к участию в международных турнирах. Она планирует выступить на чемпионате мира в октябре 2025 года.

Ранее синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.