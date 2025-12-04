Украинская спортсменка перешла под флаг России и сразу стала предателем для страны

Решение украинской прыгуньи в воду Софии Лыскун получить российское гражданство является предательством. Об этом изданию «Чемпион» заявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Глава комитета признался, что новость о смене гражданства спортсменки неприятно его удивила.

«Девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это предательство! У меня не укладывается в голове», — заявил он.

О смене гражданства Лыскун стало известно днем ранее. Она объяснила свое решение политизированностью спорта на родине и нехваткой тренеров. Также девушка часто сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами, а замечания ей делали публично на общих собраниях.

Лыскун 23 года, она родилась в Луганске. Спортсменка — дважды чемпионка Европы в синхронных прыжках с вышки и командных соревнованиях, а также серебряный призер чемпионата мира в миксте.