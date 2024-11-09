Украинская спортсменка оправдалась за допинг антироссийской позицией

Украинская бобслеистка Лидия Гунько во время слушания по делу о допинговом нарушении в Спортивном арбитражном суде (CAS) пыталась оправдаться антироссийской позицией. Об этом сообщил ТАСС .

В пробе спортсменки времени Олимпийских игр 2022 года нашли запрещенное вещество из класса стероидов. Тестирование шло под контролем Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В мае 2023 года ITA направило дело Гунько в CAS. На суде украинка выразила сомнения в честности проведенного исследования. По ее словам, из-за антироссийской позиции спортсменки в дело могла вмешаться некая третья сторона.

Суд в аргументы Гунько не поверил и дисквалифицировал ее на четыре года. На Олимпийских играх в 2022 году Гунько заняла последнее, 20-е место.

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