Чемпион мира по карате с Украины погиб в зоне СВО

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.
Экс-спортсмен получил смертельное ранение в ходе боев рядом с селом Преображенка в Запорожской области. Смерть наступила после прилета корректируемой авиационной бомбы.
Новиков родился в Луганске, а потом с семьей переехал в Ирпень. Статус чемпионата мира по контактному карате он завоевал в 22 года. Также Новиков был мастером спорта международного класса.
Это не первый украинский спортсмен, погибший на поле боя. Ранее стало известно о гибели в зоне СВО чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Александра Белоконя. Одного из сильнейших спортсменов Украины мобилизовали в 2023 году для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Белоконь внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
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