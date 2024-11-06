Чемпион мира по карате с Украины погиб в зоне СВО

Украинский чемпион мира по карате Олег Новиков погиб в зоне спецоперации. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Лисицын.

Экс-спортсмен получил смертельное ранение в ходе боев рядом с селом Преображенка в Запорожской области. Смерть наступила после прилета корректируемой авиационной бомбы.

Новиков родился в Луганске, а потом с семьей переехал в Ирпень. Статус чемпионата мира по контактному карате он завоевал в 22 года. Также Новиков был мастером спорта международного класса.

Это не первый украинский спортсмен, погибший на поле боя. Ранее стало известно о гибели в зоне СВО чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Александра Белоконя. Одного из сильнейших спортсменов Украины мобилизовали в 2023 году для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Белоконь внесен в Книгу рекордов Гиннесса.