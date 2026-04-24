Украинская штангистка отказалась от совместного фото с россиянкой на чемпионате Европы

Украинская штангистка Домбровская отказалась от фото с Кузьминовой на ЧЕ

В Батуми на чемпионате Европы украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская отказалась от совместной фотосессии с российской штангисткой Варварой Кузьминовой. Об этом сообщил ТАСС .

Россиянка стала серебряным призером в весовой категории до 77 килограммов, а украинке досталась бронза. После завершения соревнований и вручения медалей украинская спортсменка отказалась фотографироваться с Кузьминовой.

При этом несколько дней назад украинская штангистка Камила Конотоп, завоевавшая золотую медаль в категории до 58 килограммов, спокойно сфотографировался с россиянкой Ольгой Те, получившей бронзу.

Российские атлеты выступили на чемпионате Европы в нейтральном статусе. ЧЕ завершится 26 апреля.

До этого Федерация тяжелой атлетики России в телеграм-канале сообщала, что штангистка Кузьминова поставила новый юниорский рекорд Европы, когда взяла вес в 112 килограммов в рывке.

