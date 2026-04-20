Дзюдоисты из России рассказали о своих впечатлениях после чемпионата Европы

Сборная России по дзюдо вернулась с чемпионата Европы, который проходил в Тбилиси. На соревнованиях российские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Корреспонденты издания «Звезда» встретились с атлетами в аэропорту и узнали, какие эмоции у них остались после состязаний.

Болельщики тепло встретили спортсменов, аплодируя и выкрикивая слова поддержки. Обладатель золотой медали Тимур Арбузов выразил благодарность всем, кто поддерживал российскую сборную на соревнованиях, и отметил, что у него остались исключительно положительные впечатления от чемпионата.

Марина Воробьева, завоевавшая бронзовую медаль, призналась, что спортсмены чувствовали огромную поддержку со стороны соотечественников. Соревнования она назвала максимально конкурентными, так как на них собрались лучшие атлеты со всей Европы. «Собираются все лидеры, так как это их официальный старт. Поэтому конкуренция максимально высокая», — поделилась Марина.

Российская сборная заняла третье место в медальном зачете. Золотые медали получили Мурад Чопанов и Тимур Арбузов, серебряную медаль завоевала Сабина Гилязова, а бронзовые медали достались Арману Адамяну, Валерию Ендовицкому, Марине Воробьевой и Мадине Таймазовой.