Украинская футболистка получила желтую карточку за разговор на русском языке

В матче женской премьер-лиги Украины между командами «Колос» (Ковалевка) и «Систерс» (Одесса) арбитр Анастасия Романюк показала предупреждение игроку одесского клуба Ирине Майбородиной. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на аккаунт в соцсети Threads.

Поводом, по словам арбитра, стало то, что футболистка начала общаться на русском языке. Инцидент произошел во втором тайме.

В протоколе предупреждение зафиксировали как «неспортивное поведение». После матча тренер «Систерс» Денис Колчин уточнил у судьи причину санкции, и Романюк пояснила, что русский язык в рамках чемпионата Украины недопустим.

Игра завершилась победой «Систерс» со счетом 2:1.

