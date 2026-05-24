Украинец Забарный отказался жать руку россиянину Сафонову на тренировке «ПСЖ»
В Париже на тренировке игроков французского клуба «Пари Сен-Жермен» перед финалом Лиги чемпионов произошла скандальная ситуация. Украинский защитник Илья Забарный отказался пожать руку вратарю сборной России Матвею Сафонову, сообщил спортивный сайт «Спортс».
На опубликованных кадрах было видно, как Сафонов вместе со своими составом прошел вдоль ряда одноклубников-«противников». Все дежурно пожали руки, но Забарный отказался приветствовать российского игрока. Сафонов не стал обращать на него внимание и прошел мимо.
«ПСЖ» провел тренировочный двусторонний матч между своими игроками на клубной базе в Сен-Жермен-ан-Ле 23 мая. Команда готовилась к финалу Лиги чемпионов. Он пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая.
Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявлял, что Сафонов, как и любой вратарь, готов пожертвовать собой, чтобы выйти на поле в финале Лиги чемпионов. Его заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ, что российский голкипер испытывает боли в икроножных мышцах.