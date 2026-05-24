Украинец Забарный отказался жать руку россиянину Сафонову на тренировке «ПСЖ»

На опубликованных кадрах было видно, как Сафонов вместе со своими составом прошел вдоль ряда одноклубников-«противников». Все дежурно пожали руки, но Забарный отказался приветствовать российского игрока. Сафонов не стал обращать на него внимание и прошел мимо.

«ПСЖ» провел тренировочный двусторонний матч между своими игроками на клубной базе в Сен-Жермен-ан-Ле 23 мая. Команда готовилась к финалу Лиги чемпионов. Он пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявлял, что Сафонов, как и любой вратарь, готов пожертвовать собой, чтобы выйти на поле в финале Лиги чемпионов. Его заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ, что российский голкипер испытывает боли в икроножных мышцах.