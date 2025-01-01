«Против правил». Карякин осудил ФИДЕ за разделение титула чемпиона мира

Россиянин Сергей Карякин подверг критике Международную шахматную федерацию за решение разделить победу на чемпионате мира по блицу между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Свое мнение гроссмейстер выразил в Telegram-канале.

«ФИДЕ создает правила для того, чтобы их нарушать. Особенно если ты Карлсен! <…> Финал чемпионата мира по блицу по нокаут-системе не может заканчиваться соглашением на ничью! Это против всех правил!» — отметил он.

По словам Карякина, невозможно представить подобную ситуацию в финальном матче чемпионата мира по футболу, когда команды соглашаются на ничью.

Чемпионат мира по блицу прошел накануне в Нью-Йорке. Карлсен победил в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил ему двумя выигрышами. В трех последующих дополнительных партиях была ничья, после чего Карлсен и Непомнящий разделили титул чемпиона мира.

Президент Владимир Путин поздравил россиянина с завоеванием титула чемпиона мира по шахматам по блицу, сообщало Ura.ru. Он пожелал Непомнящему спортивной удачи в новом году.