Украина и еще девять стран призвали ФИБА не возвращать Россию на соревнования

Федерация баскетбола Украины обратилась в ФИБА с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований 3×3 под эгидой организации. Заявление опубликовали на сайте федерации.

К обращению присоединились также Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и Швеция.

«Федерации настаивают, что участие сборных России и Белоруссии в международных баскетбольных соревнованиях под собственными флагами, гимнами и символикой неприемлемо и противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых базируется международный спорт», — говорится в документе.

Ранее украинская гимнастка Софья Краинская демонстративно закрыла глаза и надела наушники во время награждения российской спортсменки Яны Заикиной, выигравшей чемпионат Европы среди юниоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал поведение Краинской, заявив, что победителей следует уважать.