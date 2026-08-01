УЕФА заявил об утрате доверия к ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что больше не доверяет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

УЕФА одобрил решение ФИФА отказаться от идеи продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторов. Несмотря на это, федерация все равно подорвала свой авторитет в глазах других связанным со спортом структур.

«Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи», — подчеркнули в публикации.

В ближайшее время Международная федерация футбола проанализирует случившееся и разработает план, который поможет предотвратить подобные ситуации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино передумал продавать акции новой компании, управляющей турниром, после масштабных протестов. Против идеи приватизации выступили европейские, азиатские и североамериканские футбольные конфедерации. Инфантино подтвердил, что проект вызвал раскол в спортивном сообществе.