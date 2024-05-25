Участниками спортивного шествия на выставке «Россия» стали более 2 тысяч человек

Приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади масштабное спортивное шествие прошло на выставке-форуме «Россия» в субботу, 25 мая. Участниками акции стали более двух тысяч человек, среди которых оказались титулованные спортсмены.

Проходящие колонны демонстрировали лучшие спортивные достижения страны разных лет, В состав колонн вошли как действующие спортсмены, так и ветераны. Возглавили звенья двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей и другие прославленные атлеты.

Министр спорта России Михаил Дегтярев напомнил, что традиция спортивных парадов на Красной площади появилась еще в 1919 году, но регулярной стала только в начале 30-х годов прошлого века.

«Позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину мы ее возрождаем. В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади», — привели слова министра «Известия».

Организаторами шествия выступили выставка-форум «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Поездку по достопримечательностям Кировской области получила жительница Сургута Татьяна Ясюкович, ставшая 13-миллионным гостем международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Женщина призналась, что приехала на выставку уже в третий раз, так как часто навещает в Москве дочку и внука.