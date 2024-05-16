Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек | 360°

Общество 16 мая 2024, 21:02 Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 13 миллионов человек Жительница Сургута стала 13-миллионным посетителем выставки «Россия» РИА «Новости»

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Жительница Сургута Татьяна Ясюкович посетила международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ и стала 13-миллионным гостем экспозиции. Об этом «Газете.ru» сообщили организаторы выставки.

Россиянка поделилась, что часто приезжает в столицу — там живет семья ее дочери и двое внуков.

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«Когда приезжаю в Москву, то стараюсь посетить что-нибудь интересное, и потому так и получилось, что я на выставке уже в третий раз», — рассказала женщина.

Гендиректор форума «Россия» Наталья Виртуозова поздравила гостью на стенде Кировской области. Подарком стало путешествие по региону. Семья посетит музей художников братьев Васнецовых и фабрику больших матрешек. В плане есть экскурсия на сыроварню и в Космоцентр.

Жительница Ксения Юшкова из Ивановской области стала 12-миллионным посетителем выставки «Россия». Она получила сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область».