«Убийца футбола!». «Фратрия» снова жестко высказалась о Fan ID в России

Фанатское объединение «Спартака» («Фратрия») в очередной раз в пух и прах разнесло систему Fan ID, требующий наличия электронного паспорта болельщика. Заявление об этом появилось в Telegram-канале фанатов красно-белых.

«Fan ID — убийца футбола!» —подчеркнули представители «Фратрии».

С начала декабря 2022 года для посещения всех матчей Российской премьер-лиги необходимо оформлять Fan ID. Оформить паспорт болельщика нужно всем, в том числе и юным любителям спорта младше 14 лет. Для этого необходимо подать специальную заявку на портале «Госуслуги».

Ранее российские болельщики уже били тревогу из-за паспорта болельщика. Депутат Артур Каримов призвал внести ряд изменений в систему, ведь фанаты объявили бойкот и уже второй год отказываются от посещений матчей. Лозунги о том, что Fan ID убивает футбол, звучат на многих стадионах.