У хоккеиста Кузнецова обнаружили двустороннюю пневмонию после сотрясения мозга

Форварду «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову диагностировали двустороннюю пневмонию после третьего матча серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом». Об этом он рассказал на съемках шоу одноклубника Григория Панина, отрывок хоккеист опубликовал в телеграм-канале .

«Поехал в больницу с сотрясением, хотел играть следующий матч. Попросил особо сильно не смотреть, просто написать, что здоров. Предложили сделать КТ легких. Сделали все, врач возвращается, говорит: „Двусторонняя пневмония“. Думаю, нормально приехал, подписался на пневмонию», — рассказал Кузнецов.

«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» серию со счетом 0:4 и вылетел из Кубка Гагарина. Кузнецов не принимал участия в четвертом матче из-за травмы.

Кузнецову 33 года, он играет за «Салават Юлаев» с января. Всего за уфимцев нападающий провел 26 матчей и набрал 20 (7+13) очков.