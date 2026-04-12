Хоккеист Евгений Кузнецов получил травму в матче с «Локомотивом»

КХЛ: в матче «Салават Юлаев» — «Локомотив» Кузнецова увезли со льда на носилках

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина с «Локомотивом» и покинул лед на носилках. Фрагмент матча Континентальная хоккейная лига опубликовала в ВК Видео .

Эпизод произошел на 13-й минуте. Нападающий ярославского клуба Александр Полунин провел силовой прием у борта, после которого Кузнецов упал на лед и не смог подняться без помощи врачей.

Судьи не увидели нарушения правил в этом моменте. К тому времени «Локомотив» вел со счетом 1:0, а в серии до четырех побед ярославский клуб сохранял преимущество 2:0.

О степени тяжести травмы Кузнецова официальные источники не сообщали. В нынешнем плей-офф КХЛ 33-летний форвард набрал два очка в шести матчах.

Ранее защитник «Сочи» Кэмерон Ли получил травму грудной клетки в игре с ЦСКА. В результате хоккеист выбыл до конца сезона.