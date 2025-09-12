Умерла бывшая баскетболистка «Динамо» Тиана Мангакайя

Экс-баскетболистка «Динамо» Тиана Мангакайя умерла от рака в 30 лет

Австралийская баскетболистка Тиана Мангакайя умерла в возрасте 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации баскетбола Австралии.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине Тианы Мангакайи. Тиана вдохновила всех нас своим мужеством и стойкостью, когда ей пришлось во второй раз бороться с раком молочной железы», — указали в некрологе.

Мангакайя выступала за сборную Австралии, а также за московский клуб «Динамо в сезоне — 2021/2022.

В 2019 году ей диагностировали рак молочной железы. Спортсменка прошла курс химиотерапии, перенесла двойную мастэктомию и реконструктивную операцию. Болезнь отступила, и девушка вернулась в спорт.

В 2023 году ей пришлось завершить карьеру из-за ухудшения состояния здоровья. Рак вернулся. Мангакайя стала тренером в «Сиднее».

Этой весной она снова заявила о своем возвращении в спорт, сыграв за клуб Southern Districts Spartans в полупрофессиональной лиге NBL1 North. Но 4 сентября здоровье спортсменки резко ухудшилось. Спустя неделю она умерла.