Турция впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции обыграла команду Австрии и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Турции сразилась с командой Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:1 в пользу турок.

В сборной Турции дублем отметился Мерих Демирал (1-я и 59-я минуты). У австрийцев отличился Михаэль Грегорич (66). Все голы в матче забили после угловых.

Таким образом, сборная Турции впервые с 2008 года сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда команда по итогам турнира показала свой лучший результат в истории, завоевав бронзовую медаль.

В четвертьфинале турецкие футболисты выйдут на поле с командой Нидерландов. Матч состоится 6 июля в Берлине.

Накануне сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. В послематчевой серии пенальти португальцы выиграли со счетом 3:0.