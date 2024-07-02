Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Словенией

Сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч прошел во Франкфурте-на-Майне.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли отличиться, но все же португальские игроки оказались сильнее соперников.

В послематчевой серии пенальти сборная Португалия выиграла со счетом 3:0. При этом нападающий Криштиану Роналду не смог реализовать право пенальти в первом экстра-тайме. Его удар отразил вратарь словенской сборной Ян Облак.

Коллеги Роналду оказались более точными. Португальский вратарь Диогу Кошта отразил три удара соперников, оказавшись первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.

В четвертьфинале португальцы сыграют с французской сборной. Матч пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля. До этого французы обыграли бельгийскую сборную, причем благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена.

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