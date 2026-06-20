Турция потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции уступила команде Парагвая в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира — 2026 и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась победой парагвайцев со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Матиас Галарса. Весь второй тайм Парагвай играл в численном меньшинстве после удаления Мигеля Альмирона за спор с соперником с прикрытым рукой ртом. Это правило ввели перед стартом турнира.

После двух туров Турция не набрала очков и идет на последнем месте в квартете D. В активе Парагвая три набранных очка.

В заключительном третьем туре Турция сыграет против гарантировавших выход в плей-офф США, а Парагвай — с Австралией. Обе игры состоятся 25 июня. Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде продлится до 19 июля.

Днем ранее выход в плей-офф ЧМ-2026 себе также гарантировала сборная Мексики.